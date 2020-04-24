شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: كنت بشرب فى "الويك إند بس".. واتجوزت 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق إنه لم يكن "مُدمن" شرب أو سهر كما يُردد البعض، موضحاً أنه كان يشرب في أيام "الويك إند" فقط، نافياً أن يكون "مُدمن شرب" حينما كان يشارك في المباريات ، وشدد إبراهيم سعيد على أنه تزوّج أربع مرات لكنه غير متزوج حالياً ويحتاج فترة قبل الإقدام على الزواج للمرة الخامسة مُستقبلاً.

وأوضح إبراهيم سعيد أنه غير نادم على المشاركة في إحدى برنامج الرقص في لبنان ، مُعلقاً: "كانت تجربة لذيذة ..لكنني لم أحصل على مقابل مالي كبير ولم أقدم عليها بهدف ربح الفلوس فقد حصلت على 15 ألف دولار تقريباً وأنه صرف هذا المبلغ خلال تواجده في لبنان طوال فترة الستة أشهر التى قضاها هناك.

وقال إبراهيم سعيد إن حازم امام هو الوحيد الذي رحب بي بعد الانتقال للزمالك، ولكن باقي اللاعبين لم يكونوا متقبلين للوضع وقتها، مؤكدا أنه لعب فى ظروف صعبة.

Advertisements

أوضح إبراهيم سعيد في برنامج " أقر واعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن مرتضى منصور أصبح رئيسا للزمالك بسببه باعتبار أن صفقة انتقاله من الأهلي للزمالك كانت صفقة مدوية وقتها ، كما أنه دعمه في الانتخابات، مؤكدا أنه لم يقصر في شيء خلال تواجده بالزمالك.

تابع أنه كان يتواجد بالفريق لاعبين مثل أحمد غانم سلطان وعمرو الصفتي ومحموود محمود وعبد الواحد السيد وقتها كان قد تعرض لإصابة كما أن حازم إمام لم يكن يشارك أساسيا ، ولم كن هناك لاعبون قادرين على مساعدة الفريق الأبيض أو عناصر قادرة على تحقيق البطولات، مشيرا إلى أنه عانى مشاكل مع كل مجالس الأندية التي تعاقبت على إدارة النادي بعد ذلك.

يرى سعيد أن علاقته بجمهور الأهلي والزمالك جيدة ولكن جمهور الزمالك بشكل أكثر لأن جمهور الأهلي تصله بعض الأمور عني، مستبعدا فكرة دخول النادي الأهلي بالتأكيد على أنه لا يحب دخول مكان هو غير مرغوب فيه.

وشدد على أنه بدأ صفحة جديدة مع الجميع منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه لديه شجاعة الاعتذار لكل من أخطا في حقهم.