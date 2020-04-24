شكرا لقرائتكم خبر عن حلم أوربا يُهدد 3 صفقات صيفية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاشك أنو اللعب للنادي الأهلي شرف يتمناه الكثير من اللاعبين، إلا أن هناك عدداً آخر من النجوم حلمهم الأول هو الاحتراف الأوربي، الذى يسعى لتحقيقه حتى لو تلقى عروضاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتصادف أن رغبات الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة يتواجد بها أكثر من لاعب قد يعوق حلم الاحتراف الأوروبي انتقالهم للفريق الأحمر وأبرزهم :

أحمد حجازي

تقلصت فرص أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزي فى العودة للأهلي الصيف المقبل، رغم دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق، ورد المدافع الدولي على مفاوضات مسئولي الأهلي بأنه يرغب فى البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حاليا، رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديدًا من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

وانتقل أحمد حجازي لوست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.

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باهر المحمدي

لم يعد باهر المحمدى، لاعب الإسماعيلى، مطروحاً بقوة للانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات الأهلى يمتلك بدائل كثيرة لتدعيم الأحمر فى المراكز التى يلعب فيها باهر المحمدى سواء الظهير الأيمن أو الدفاع.

باهر المحمدى كان مطروحاً للانتقال للقلعة الحمراء، خاصة عقب رفض أحمد فتحى تجديد عقده مع الأهلي وانتقاله لبيراميدز نهاية الموسم، لكن رغبة الأهلى فى ضم لاعب الإسماعيلى تراجعت خلال الأيام الماضية لعدة أسباب، أبرزها وجود صعوبة في إتمام الصفقة مع إدارة الإسماعيلي التي ترغب في بيع اللاعب خارجياً، كما أعلن اللاعب نفسة رغبته في خوض تجربة الإحتراقف.

طاهر محمد طاهر

كشف المهندس محسن صالح، رئيس نادى المقاولون العرب، حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وقال محسن صالح في تصريحات سابقة، "اتفقنا مع طاهر محمد طاهر على رفض الانتقال للأهلي أو الزمالك، فاللاعب يريد الاحتراف، وطاهر خامة جيدة، أتمنى له تجربة احترافية جديدة بعد تجربته في فرنسا، واللاعب يجيد التحدث أكثر من لغة".