شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة الملاعب فى رمضان.. طبق السلطة وكوباية السوبيا على مائدة نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز شهر رمضان المبارك عن غيره من شهور العام بالكثير من العادات الغذائية التى يفضلها كل فرد على حدة، لكنها تكون أكثر تميزاً لدى نجوم الرياضة، الذين يحرصون دائماً على الحفاظ على لياقتهم البدنية فى رمضان.

قضاة الملاعب هم أيضاً جزء لا يتجزأ من قطاع الرياضة، ولديهم عاداتهم المميزة فى الشهر الفضيل، ولعل أبرز العادات الغذائية المفضلة لدى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، هو تنازل السلطة على طعام الإفطار، وكذلك البلح ومشروب السويبا.

نور الدين أكد أن أصعب مباراة تحكيمية خاضها من وجهة نظره كانت مباراة الأهلي وسموحة في دوري في موسم 2015، في ظل الأحداث الجماهيرية التي أحاطت بالمباراة بعدما منعت جماهير القلعة الحمراء، أتوبيس الفريق من التحرك وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق المباراة، كما شهد هذا اللقاء خسارة الأهلي بنتيجة 3 / 0 من الفريق السكندري.

Advertisements

أما المباراة الأفضل فى مسيرته الأفريقية وفقاً لوجهة نظره فكانت مباراة أنجولا وموريتانيا فى كأس الأمم الأفريقية عام 2019، والتى أقيمت في مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى على حساب نظيره السنغالي.