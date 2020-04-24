شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. الأهلى يهزم الزمالك 4 / 3 فى أمتع مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة الأهلى ضد الزمالك فى نهائى كأس مصر 2007، وامتدت المباراة بين الغريمين إلى الوقت الإضافى، قبل أن يحسمها الأهلى لصالحه بالفوز 4-3.

وشهدت المواجهة تألق عدد كبير من اللاعبين، وفى مقدمتهم أسامة حسنى صاحب الهدفين الثالث والرابع بجانب عماد متعب وأبو تريكة من الأهلى، بالإضافة إلى عمرو زكى وجمال حمزة وشيكابالا من الزمالك.

واتسم اللقاء بأهمية خاصة بعد نجاح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى الدور الثانى بالدورى المحلى، فى ظل غياب المدرب مانويل جوزيه بعد حسم الأحمر للتتويج وخوض المباراة بالبدلاء.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد فى حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع شادي محمد وعماد النحاس وأحمد السيد، وفي وسط الملعب إسلام الشاطر ومحمد بركات وحسام عاشور ومحمد شوقي وأبو تريكة، وفي الهجوم عماد متعب وفلافيو.

أما الزمالك لعب بتشكيل مكون من الحارس محمد عبد المنصف، أمامه أحمد غانم سلطان ووائل القباني ووسام العابدي وعمرو الصفتي وطارق السيد للدفاع، وعلاء عبد الغني وتامر عبد الحميد وحازم إمام للوسط، وعمرو زكي وجمال حمزة في الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الزمالك في الشوط الثاني ويفتتح التسجيل فى الدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى، من خطأ مشترك بين شادي محمد وعماد النحاس.

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ورد متعب سريعًا بإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 57، لكن الزمالك خطف التقدم من جديد فى الدقيقة 65 عن طريق البديل شيكابالا.

وفى الوقت الذى توقع فيه الجميع، تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، أدرك الأهلى، التعادل فى الدقيقة 88 عن طريق أبو تريكة، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافى.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 100 عن طريق جمال حمزة، لكن البديل أسامة حسنى منح الأهلى، هدف التعادل فى الدقيقة 106، قبل أن ينجح فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 107.

ولا شك أن تغييرات مانويل جوزيه، كانت كلمة السر فى تفوق الأهلى، بعد نزول الثلاثي أحمد صديق بدلًا من حسام عاشور، وأحمد شديد قناوي بدلًا من إسلام الشاطر، وأسامة حسني بدلًا من فلافيو.

فيما تسببت تغييرات المدرب هنري ميشيل، في تراجع الزمالك بالدفع بأحمد حسام وأسامة حسن، ما عدا تفوق شيكابالا بعد نزوله بدلًا من حازم إمام.