رسميا.. إلغاء الدوري الهولندي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسميًا إلغاء منافسات الدوري الهولندي الممتاز، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا.

وأجرى الاتحاد الهولندي تصويتًا اليوم الجمعة، اتفقت خلاله الأندية على إنهاء المسابقة، دون إعلان بطل للموسم الحالي، وكذلك دون اعتماد صعود وهبوط، ليصبح أول الدوريات الأوروبية البارزة الملغبة بسبب كورونا.

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وكان أياكس أمستردام متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة قبل توقف المنافسات، برصيد 56 نقطة، وبفارق الأهداف أمام ألكمار، بينما كان فريقا أدو دين هاج وفالفيك في المركزين الأخيرين المؤديان للهبوط بشكل مباشر.

وبذلك القرار أصبح فريق كامبور متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية أكبر الخاسرين، حيث كان محلقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، وكان صعوده وشيكًا إلى الدوري الممتاز.

وتبعًا لتوصيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يخص المتأهلين للمنافسات القارية، سيلعب أياكس في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما سيخوض ألكمار الدور الثاني من التصفيات.