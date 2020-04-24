نصف مليون دولار للاتحاد المصري.. فيفا يدعم كرة القدم لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا أكد خلاله إرسال دعم مالي لجميع الاتحادات الوطنية خلال الأيام المقبلة، لمساعدتها في مواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وتسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الكروي بمختلف أنحاء العالم، مما وجه ضربة اقتصادية قوية إلى عناصر اللعبة.

وقال بيان "فيفا" إن الاتحاد الدولي سيرسل التمويل المستحق لجميع أعضائه البالغ عددهم 211 اتحادًا وطنيًا، عن عامي 2019 و2020، كخطوة أولى في خطة الإغاثة التي تهدف لمساعدة مجتمع كرة القدم في مواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

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كما أكد البيان أن مجموع تلك المساعدات سيبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وهو ما يضمن لكل اتحاد عضو الحصول على 500 ألف دولار في الأيام المقبلة، بجانب الاستحقاقات المتبقية عن عامي 2019 و2020.

وفي الظروف العادية لا تحصل الاتحادات على تلك المبالغ إلا بعد استيفاء شروط محددة تبعًا لبرنامج "فورورد 2.0"، إلا أن الاتحاد الدولي قرر الإفراج عن جميع المستحقات، لمساعدة الاتحادات في الظروف الحالية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "لقد تسبب الوباء في تحديات لم يسبق لها مثيل لمجتمع كرة القدم بأكمله، وبصفته المؤسسة التي تقود كرة القدم في العالم، فمن واجب فيفا دعم الذين يواجهون احتياجات عاجلة في الوقت الحالي، ويبدأ ذلك بتقديم مساعدة مالية فورية إلى الاتحادات، التي يعاني الكثير منها من ضائقة مالية شديدة."

وأنهى "فيفا" بيانه بالتأكيد على أن خطة الإغاثة تأتي بفضل المركز المالي القوي للاتحاد الدولي لكرةالقدم، والذي تمكن من ترسيخه في السنوات الأربع الماضية بحسب البيان.