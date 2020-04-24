غزال يرد على حقيقة خلافة باهر المحمدي في الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى على غزال نجم لاريسا اليوناني دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات معه للانتقال إليه الموسم القادم.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع غزال تحسباً لرحيل باهر المحمدي قائد الفريق الأصفر مع نهاية الموسم.
وقال غزال لمصراوي تعليقاً على مفاوضات الإسماعيلي :" لم أتلق أى عروض رسمية أو شفهية من الإسماعيلي أو أى نادي في مصر بوجه عام".
وأضاف " أهتم فقط حالياً بمشواري مع لاريسا والاستمرار في مسيرتي الاحترافية".
وحول موقفه في حالة تلقيه عرضاً من الإسماعيلي أو من أحد أندية مصر رد قائلاً :" العودة إلي مصر مرتبطة بعرض مميز يدفعني لترك أوروبا وإنهاء مشواري الإحترافي".
الجدير بالذكر أن غزال وقع لنادي لاريسا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة عام ونصف.
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