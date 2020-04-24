الأندية الأوروبية تهني نجومها المسلمين بمناسبة شهر رمضان

حرصت الأندية الأوروبية الكبرى على تقديم التهنئة لنجومها ومتابعيها المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر منشورات على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر: " نادي برشلونة يهنئكم بحلول شهر رمضان، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ".

بينما كتب نادي ليفربول الإنجليزي: " مرحب شهر الصوم مرحب.. من ليفربول

إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.. أبقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم ".

وقال نادي مانشستر سيتي عبر حسابه: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك..كل عام وأنتم بخير".

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ومن الدوري الألماني كتب بايرن ميونخ عبر حسابه باللغة العربية: "هلت ليالي حلوة

وهنية ليالي رايحة وليالي جاية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة رمضان مبارك".

وإلى الدوري الإيطالي حيث كتب نادي إنتر ميلان عبر توينر: "إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

وأخيرًا تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسى بالتهنئة لجميع المسلمين حول العالم قائلا: "نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية كافة بحلول الشهر الفضيل رمضان كريم خليك في البيت".