اتحاد الكرة يحتفل بمرور ١١٣ سنة على تأسيس الأهلي

احتفل اتحاد الكرة، بالذكرى الـ ١١٣ على تأسيس النادي الأهلي، حيث تأسس يوم ٢٤ أبريل عام ١٩٠٧. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبذة مختصرة عن بطولات القلعة الحمراء على جميع الأصعدة محليا وأفريقيا. نبذة مختصرة عن بطولات القلعة الحمراء على جميع الأصعدة محليا وأفريقيا. وجاء منشور الاتحاد كالآتي: "في 24 أبريل 1907 تم تأسيس النادي الأهلي.. خلال 113 عاما فاز بالدوري 41 مرة و37 مرة كأس مصر وبالسوبر المصري 11 مرة، وتوج بالكونفيدرالية الأفريقية مرة، ودوري الأبطال 8 مرات، والسوبر الأفريقي 6 مرات، وكأس الأفرواسيوى للأندية مرة واحدة. تأسيس النادي الأهلي.. خلال 113 عاما فاز بالدوري 41 مرة و37 مرة كأس مصر وبالسوبر المصري 11 مرة، وتوج بالكونفيدرالية الأفريقية مرة، ودوري الأبطال 8 مرات، والسوبر الأفريقي 6 مرات، وكأس الأفرواسيوى للأندية مرة واحدة.

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