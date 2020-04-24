نجم ليفربول الشاب: محمد صلاح "ملك" وأتعلم منه الكثير

انهال هارفي إليوت لاعب فريق ليفربول الشاب بالمديح على النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد موسم واحد فقد قضاه بين جدران الريدز منذ الانضمام غليه قادمًا من صفوف

فولهام الإنجليزي.

وأكد إليوت أن محمد صلاح نجم كبير وأنه يتعلم منه الكثير من الانضمام إلى ليفربول حيث أنه حريص على

مراقبة اللاعب في التدريبات والتعلم من أسلوبه .

وأضاف إليوت عن محمد صلاح قائلا : أنا معجب به كثيرًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه، أنه رائع للغاية مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يستمع لنصائح صلاح من أجل تطوير نفسه.