إبراهيموفيتش يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان الإيطالي، على ماتردد الآونة الأخيرة بشأن اعتزاله كرة القدم بنهايةالموسم الجاري.

ونقلت تقارير سويدية اليوم الجمعة، تصريحات للاعب، أكد فيه رغبته في البقاء بالملاعب الفترة المقبلة، على الرغم من التأثر الكبير لمعظم اللاعبين جراء فترة التوقف بسبب تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وأضاف اللاعب في تصريحاته، لا أعلم ماذا يحدث في المستقبل، مقاليد الأمور تغيرت الآن، لكنني أشعر بالرغبة في الاستمرار مع ميلان.

يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع الميلان ينتهي بنهاية الموسم الجاري دم بشكل نهائي، بسبب جائحة في البقاء بالملاعب الفترة المقبلة، على الرغم من التأثر الكبير لمعظم اللاعبين جراء فترة التوقف بسبب تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.وأضاف اللاعب في تصريحاته، لا أعلم ماذا يحدث في المستقبل، مقاليد الأمور تغيرت الآن، لكنني أشعر بالرغبة في الاستمرار مع ميلان.يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع الميلان ينتهي بنهاية الموسم الجاري دم بشكل نهائي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

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