المانيا تشترط وضع كمامات لعودة النشاط الكروي

اكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن وزارة العمل الألمانية أوصت بوضع اللاعبين كمامات طبية داخل ملاعب كرة القدم في حال عودة النشاط والمنافسات الكروية كما هو متوقع الشهر المقبل. حال عودة النشاط والمنافسات الكروية كما هو متوقع الشهر المقبل. وكان قد تم تجميد النشاط الكروي لأسابيع بسبب فيروس كورونا وأبدت رابطة البوندزليجا استعدادها لمعاودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 9 مايو بدون جمهور مع اعتماد إجراءات صحية صارمة.

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