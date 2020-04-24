الانتاج الحربي يخفض عقود لاعبيه بنسبة 30 %

قرر نادي الانتاج الحربي تخفيض عقود لاعبى فريقه الكروي بنسبة 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، وتجميد النشاط الكروى طوال الفترة الماضية. جاء قرار تخفيض عقود اللاعبين بعد جلسة عقدها خالد مهدى مدير الكرة بالنادى معهم حيث وجد موافقة منهم، الامر الذى أشاد به الجهاز الفني بقيادة مختار مختار، نظرا لوجود ازمة تعانى منها كل دول العالم والاندية التى تجمد النشاط فيها و تراجعت بقوة مواردها المالية المتنوعة في المرحلة الأخيرة والحالية. الجهاز الفني بقيادة مختار مختار، نظرا لوجود ازمة تعانى منها كل دول العالم والاندية التى تجمد النشاط فيها و تراجعت بقوة مواردها المالية المتنوعة في المرحلة الأخيرة والحالية.

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