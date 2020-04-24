وزارة الرياضة تدعم 552 ناديًا بـ 25 مليون جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تخصيص مبلغ بقيمة 25 مليون جنيه دعم للأندية الرياضية وذلك لمواجهة أثار وتداعيات فيروس كورونا والتي تمثلت في أيقاف الأنشطة الرياضية بأشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل الأمر الذى أثر دخل هذه الأندية وبالتالي على التزاماتها المختلفة وفى مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين بتلك الأندية.

وأشار "صبحي" أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي ومساعدة القطاعات المتضررة، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم أنواع

الدعم المادي واللوجيتسي للأندية والهيئات الرياضية المختلفة.

مشيرا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم ذلك الدعم للأندية والقطاعات المتضررة لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد وضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والتي تم اتخاذها عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بتوقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت موافقة وزير الشباب والرياضة دعم 7 أندية من أندية القسم الأول بمبلغ 300 ألف جنيه مقسمة على دفعتين بواقع 150 ألف جنيه

لكل ناد، وبإجمالي 2100000 جنيه، ودعم 21 ناديا من أندية القسم الثاني بمبلغ 150 ألف جنيه مقسمة على دفعتين بواقع 75 ألف جنيه لكل ناد، وبإجمالي 3150000، ودعم 86 ناديا من أندية القسم الثالث بمبلغ 80 ألف مقسمة على دفعتين بواقع 40 ألف جنيه لكل ناد، وبإجمالي 6880000 جنيه، ودعم 438 ناديا من أندية القسم الرابع والأندية الشعبية بقيمة 100% من الدعم السنوي لكل ناد بحد أقصى 50 ألف جنيه مقسمة على دفعتين، وبإجمالي مبلغ 12554000 جنيه، وبذلك يصبح الدعم المقدم للأندية بالأربعة أقسام 242684000 جنيه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت عدة مبادرات ثقافية وفنية ورياضية تشجيعا للشباب والمواطنين على ممارسة تلك الأنشطة بالمنزل وذلك عبر الوسائل الإلكترونية أون لاين.