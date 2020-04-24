صدمة لإدارة أياكس وحكيم زياش بإلغاء الدوري الهولندي

أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم قرارًا بإلغاء الموسم الكروي 2019-2020 من الدوري الهولندي وكأس هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد على مدار الـ 40 يومًا الماضية.

ورفض الاتحاد الهولندي تحديد البطل أو الوصيف أو الأندية الهابطة إلى الدرجة الثانية أو الأندية الصاعدة، بالتالي فلن يتوج أياكس أمستردام بلقب المسابقة المعروفة إعلاميًا بـ “الإريديفيسي”.

واحتدم الصراع بين رفاق النجم المغربي “حكيم زياش” في أياكس ورفاق المغربي “أسامة إدريسي” في ألكمار، على صدارة جدول ترتيب الإريديفيسي على مدار النصف الثاني من الموسم.

وكان أياكس الطرف المُفضل لنيل اللقب إلا أنه سقط على ملعبه أمام ألكمار بهدفين دون رد في الجولة 27 مطلع شهر مارس الماضي، ليتمكن ألكمار من معادلة رصيد نقاط أياكس (56 نقطة لكل منهما).

وبهذا القرار نجا الثلاثي “فورتونا سيتارد وأدون دين هاخ وفالفيك” من الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد تذيلهم لجدول الترتيب بعد الجولة الجولة 28.

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وسيتوجب على ثلاثي القمة في الدوري الهولندي الدرجة الثانية “كامبور ودي جرافيشاب وفوليندام” الإنتظار لموسم جديد للعودة للمنافسة على الصعود من جديد.

وأعلن رئيس وزراء هولندا “مارك روته” في مؤتمر صحفي منذ أيام على عدم السماح بإقامة فعاليات عامة، حتى لو كان ذلك خلف الأبواب المغلقة (دون حضور جمهور)، مشددًا على أن هذا الوضع سيستمر حتى بداية سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن أياكس أمستردام سيمثل الدوري الهولندي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سيخوض ألكمار المرحلة الإقصائية المؤهلة إلى دور المجموعات.

وحدد الاتحاد الهولندي هوية الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهم “فينورد روتردام وفيليم تيلبورج”.

وأشار الاتحاد إلى أن كأس هولندا سيبقى دون بطل رغم تمكن فينورد وأوتريخت من الترشح إلى المباراة النهائية على حساب بريدا وأياكس بنتيجة (2-0 و7-1) – على الترتيب -.