الزمالك يدفع الاتحاد نحو ضم مشاكس الأهلي

دفعت إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار “مرتضى منصور” الإدارة الفنية لنادي الاتحاد السكندري نحو طلب ضم مشاكس الأهلي “صالح جمعة” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض صانع الألعاب المتميز “أحمد رفعت” الذي تقرر عودته إلى الزمالك فور انتهاء إعارته مع الفريق الملقب بـ “زعيم الثغر”.

ورفض المستشار مرتضى منصور طلب الاتحاد السكندري بتمديد إعارة أحمد رفعت الذي سيكمل عامه الـ 27 نهاية شهر يونيه المقبل، بعد الأداء المذهل الذي قدمه هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية للأندية مع العملاق الأخضر.

وشارك أحمد رفعت في 14 مباراة بمسابقة الدوري المصري سجل خلالهم 4 أهداف، كما قدم العديد من التمريرات الحاسمة التي ساعدت الاتحاد على البقاء أعلى جدول ترتيب الدوري لأكثر من 15 جولة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وبدأ مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة “محمد مصيلحي” مفاوضات جادة مع إدارة الأهلي لشراء أو استعارة لاعب الوسط المشاكس “صالح جمعة” الذي خرج من حسابات المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” لعدم تعامله باحترافية في التدريبات ولافتقاده للانضباط خارج الملعب.

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وفي نفس الوقت يَدرس رينيه فايلر مع مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” استعادة الثلاثي “ناصر ماهر ومحمد شريف وعمار حمدي” خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي سيُدمر فرص صالح جمعة بشكل نهائي في اللعب للأهلي من جديد، لإجادتهم في نفس المراكز التي يُجيد فيها جمعة.

واجتمع محمد مصيلحي بأعضاء الجهاز الفني لدراسة التعاقد مع صانع ألعاب جديد في ظل تصميم إدارة الزمالك على استعادة “أحمد رفعت” في الصيف.

وطلب الجهاز الفني ضم صالح جمعة كي يكون اللاعب الأساسي في منطقة المناورات، لعدم قدرة محمد الصباحي – القادم من أسوان خلال الميركاتو الشتوي الماضي – على تحمل تلك المسؤولية بمفرده.

ولم يشارك محمد الصباحي سوى في مباراة واحدة مع الاتحاد السكندري منذ يناير الماضي، كانت أمام الإنتاج الحربي ضمن الجولة 16، يوم 2 فبراير الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.