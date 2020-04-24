رياضة | الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس النادي الأهلي حاليا إعادة معار جديد من معاري الفريق في الخارج إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.

ويدرس الأهلي إعادة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى نادي سموحة في نهاية الموسم ليكون بديل لرمضان صبحي في القلعة الحمراء بالموسم القادم.

ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على فكرة عودة ناصر ماهر إلى النادي ولكن طلب الحصول على بعض الشرائط له لمشاهدة اللاعب وتقييمه قبل العودة من جديد.

وتنتهي إعارة ناصر ماهر مع نادي سموحة بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى الأهلي إذا وافق فايلر على ذلك.