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رياضة | عاجل - نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.


ويستمر تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا، بسبب تفشي وباء (كوفيد19-) حتى الشهر المقبل، وتأمل الأندية استئناف الدوري الألماني (بونسليغا) حتى دون حضور الجماهير.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.

يذكر أن العديد من الأندية الكبري على رأسها الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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