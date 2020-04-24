رياضة | برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه

حدد نادي برشلونة الإٍسباني سعر بيع لاعبه في فترة الانقتالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة حدد سعر بيع ظهيره الأيمن المُعار إلى ريال بيتيس، البرازيلي إيمرسون أباريسيدو.

وكان البارسا قد ضم إيمرسون الصيف الماضي من أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقابل 6 ملايين يورو، وأعاره إلى النادي الأندلسي لمدة سنتين.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن النادي الكاتالوني أبلغ المهتمين بأنه يشترط الحصول على 20 مليون يورو للتنازل عن إيمرسون.