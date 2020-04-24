رياضة | الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي موقفه من ضم واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قام بعرض خدمات محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي على الأهلي لضمه في الصيف القادم.

ولكن بعد أن درس مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع محمد إبراهيم تراجعوا عن الفكرة لأسباب فنية وقرروا صرف النظر عن الصفقة.

يذكر أن محمد إبراهيم كان قد انضم لصفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي الزمالك.