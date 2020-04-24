رياضة | بيان رسمي.. مازيمبي يرد على انتقال موليكا للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان رسمي.. مازيمبي يرد على انتقال موليكا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي مازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس على انتقال جاكسون موليكا مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل.

ونشر نادي مازيمبي الكونغولي بيان رسمي اليوم الخيمس للرد على انتقاله لاعبه للأهلي، حيث نفي النادي تماماً هذه الأنباء.