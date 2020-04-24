رياضة | تهنئة من نجوم الأهلي بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تهنئة من نجوم الأهلي بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتقديم تهنئة للنادي الأحمر بسبب مرور ١١٣ عام على تأسيسه. ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من اللاعبين والذين يقومون بتوجيه رسالة للنادي الأحمر وهم أليو ديانج وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن وأليو بادجي وعمرو السولية ووليد سليمان ومحمد هاني. وقام لاعبو الفريق الأحمر بتوجيه رسالة قالوا فيها :"كل سنة وأنت رقم ١، كل سنة وأنت طيب يا أهلي".



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