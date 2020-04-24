رياضة | زيدان يصر على طرد نجم ريال مدريد

قرر الفرنسي زين الدين زيدان طرد لاعب فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري

ويصر زيدان على رحيل لاعب الفريق الويلزي جاريث بيل، خاصة وأنه لايحظى باهتمامه في تشكيلة الفريق الملكي للموسم المقبل.

وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن قادة ريال مدريد قرروا بالتشاور مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الانفصال عن جاريث بيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد يريد التخلص من بيل بسبب راتبه الكبير للغاية مع سوء أداءه الذي يرافقه العديد من الإصابات.