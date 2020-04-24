رياضة | بسبب كورونا.. تأجيل نهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. تأجيل نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نهائي كأس ألمانيا لن يقام في الموعد المحدد من قبل يوم 23 مايو (أيار) المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين.



يذكر أن المسابقة متوقفة حالياً في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا، علماً بان مباريات الدور قبل النهائي لم تقام حتى الآن.