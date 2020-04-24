رياضة | ميدو يحسم موقفه من رئاسة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يحسم موقفه من رئاسة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على أنه سيتولي منصب رئيس النادي في يوما من الأيام بالفترة القادمة.

وقال ميدو، في حديثه مع شبكة «سي إن إن»، أنه يشعر بالفخر لرغبة جماهير الزمالك في توليه رئاسة النادي، ردًا على سؤال من أحد المتابعين سأله فيها عن رغبته في تقلد المنصب.

واضاف ميدو: أتمني رئاسة نادي الزمالك يوما ما ولكني لا اخطط لذلك حاليا، أنا واثق أنني سأكون رئيسًا لنادي الزمالك يومًا ما.