رياضة | في ذكرى تأسيسه| محمد يوسف: الأهلي تاريخ لا يقارن على مر العصور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكرى تأسيسه| محمد يوسف: الأهلي تاريخ لا يقارن على مر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم التهنئة للنادي الأحمر بمناسبة مرور ١١٣ عام على تأسيسه.

يوسف كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"113 سنة من المجهود والإنجازات والبطولات ،نادي جاء من أجل تاريخ كبير لا يقارن علي مر العصور".

وأضاف :"تشرفت بتواجدي في هذا الكيان العظيم لاعباً ومدرباً اليوم ذكري تأسيس النادي الاهلي".