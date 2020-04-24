الامارات | سجن مسؤولين ولاعبين في إسبانيا تلاعبوا بالمباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن مسؤولين ولاعبين في إسبانيا تلاعبوا بالمباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة اسبانية اليوم الجمعة حكما بالسجن بحق لاعبَين سابقين في ريال بيتيس وخمسة مسؤولين سابقين في أوساسونا، لإدانتهم بتهم فساد مرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014.

وبحسب مستندات المحكمة، هذا أول حكم يصدر على علاقة بتلاعب بنتائج المباريات يصدر في إسبانيا.

ووُجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات الى تسعة أشخاص تآمروا لمساعدة أوساسونا على تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية عام 2014.

الا ان الفريق هبط في نهاية المطاف بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

واتهمت المحكمة أوساسونا بدفع مبلغ 650 ألف يورو لريال بيتيس، موزعة بين 400 ألف يورو للفوز على بلد الوليد الذي كان يصارع بدوره للبقاء في الدرجة الأولى، و250 ألفا للخسارة أمام أوساسونا، وذلك في المرحلتين الأخيرتين من الموسم.

ونال المدير السابق لأوساسونا أنخل فيسكاي العقوبة الأقسى بالسجن ثمانية أعوام وثمانية أشهر، لإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي، اختلاس الاموال والتزوير.

كما تمت إدانة كل من اللاعبَين السابقين في ريال بيتيس أنطونيو أمايا وتشافي توريس بتهمة الفساد الرياضي، وعوقبا بالسجن عاما واحدا والحرمان لعامين من مزاولة كرة القدم، إضافة الى غرامة مالية قدرها 900 ألف يورو.

وشملت الإدانات المسؤولين السابقين في أوساسونا ميغيل أرشانكو، خوان أنطونيو باسكوال، خيسوس بيرالتا وسانشو باندريس، والوكيلين في قطاع العقارات كريستينا فالنسيا وألبرت نولا.

وفي موسم 2013-2014، تغلب بيتيس على بلد الوليد بنتيجة 4-3 في المرحلة ما قبل الأخيرة، قبل أن يخسر أمام أوساسونا 2-1 في المرحلة الختامية. الا ان نتائج المباريات الأخرى أدت الى هبوط أوساسونا بعدما أنهى الموسم برصيد 39 نقطة، برفقة بلد الوليد صاحب المركز التاسع عشر (38)، وبيتيس الذي كان ضامنا الهبوط، وأنهى الموسم في المركز الأخير (25 نقطة).