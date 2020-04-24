شكرا لقرائتكم الكورة في رمضان (1) .. طوبة تحرم الفراعنة من التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

مباراة مصر وزيمبابوي " مباراة الطوبة "

هي مباراة لاتنسى في تاريخ المنتخب المصري على مر العصور، خاصًة وأنها حرمت المصريين من مشاهدة منتخب بلادِهم في مونديال كأس العالم بالولايا ت المتحدة الأمريكية عام 1994، كانت مباراة في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العام حيثُ وقعت مصر في مجموعة مكونة من زيمبابوي، توجو، أنجولا. وكان المنتخب في هذه المباراة يحتاج للفوز للتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

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تقابل الفريقين في 28 فبراير1993 والموافق "6 رمضان 1413" في استاد القاهرة.

وكانت مصر مُتأخرة بهدف إلى أن أحرز أشرف قاسم هدف التعادل من ضربة جزاء ثم تقدم حسام حسن بهدف ثاني لمصر، لتنتهي المباراة ويحتفل الجمهور بفوز غالي للمنتخب وتقترب مصر من تكرار إنجاز مونديال 1990 بإيطاليا. إلا أن حكم المباراة التوجولي "جيان فيديليه" ذكر في تقريره " طوبة " تم إلقائها من الجمهور فآصابت احدى لاعبي منتخب " زيمبابوي " ليتخذ الإتحاد الدولي لكرة القدم قرار بإعادة المباراة على أرض محايدة. وبالفعل لعبت مصر المباراة المحايدة والتي تم إقامتها في مدينة " ليون " الفرنسية. وأضاع اللاعبون فرص كثيرة من أشهرها فرصة هي الأسهل على الإطلاق لللاعب " مجدي طلبة " وانتهت المبارة بالتعادل السلبي. وتأهلت زيمبابوي للمرحلة الأخيرة للتصفيات لكن الغريب أنها لم تتأهل للمونديال، فقد تأهلت الكاميرون بدلًا منها.

واشتهرت المباراة منذ ذلك الوقت بمباراة " الطوبة " التي أنهى به الجمهور المصري حلمه بنفسه.