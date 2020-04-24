شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار ... أول لاعب سجل لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح رأفت عطية نجم نادى الزمالك السابق فى تسجيل أول هدف لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بمسماها القديم "الدورة الأفريقية لكرة القدم"، وسجل عطية هدفه فى شباك حارس مرمى السودان ماكاد براساوس فى الدقيقة 21 من ركلة جزاء فى البطولة، التى حصلت مصر على لقبها بعد الفوز على إثيوبيا فى النهائى بأربعة أهداف دون رد على ملعب الخرطوم بالسودان. Advertisements نجح عطية خلال فترة تواجده فى القلعة البيضاء في تحقيق بطولة الدورى 3 مرات والكأس مرة واحدة، وعلى مستوى المنتخب شارك مع المنتخب الأوليمبى فى 10 مباريات مقابل 17 لقاءً للمنتخب الأول، وحقق خلالها بطولة كأس الأمم الأفريقية 1957 وسجل أول هدف فى تاريخ البطولة أمام السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدفع الإفطار ... أول لاعب سجل لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.