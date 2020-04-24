ما لا تعرفه عن نادي الترام

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جدة - عمرو شويل لا أحد يعلم اين نادي الترام الان ، كل ما يذكر عن النادي في العصر الحديث انه نادي سكندري أحد أقدم الأندية المصرية ، وفي السطور التالية نعيد استكشاف نادي دخل في دوامة النسيان.

تأسس نادي الترام عام 1928 بمحرم بك بالأسكندرية، وهو من أقدم الأندية التي أنشئت في مصر ، تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

حصل نادي الترام على كأس مصر موسم 38 ، كما خاض منافسات الدوري الممتاز 10 مواسم، ويلعب الآن في الدرجة الثالثة ، لعب به العديد من اللاعبين المميزين أمثال فاروق السيد نجم منتخب مصر و علي برغوت وهو الجيل الذهبي الحاصل على كأس مصر والفائز على نادي الزمالك وتخرج من ناشئين النادي محمد حليم كابتن حرس الحدود سابقا.

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لنادي الترام حكايات مع الأهلي بدأت من فوز الفريق السكندري علي الأهلي 6/0 في كأس مصر موسم 64 ، وقبلها بموسم واحد وتحديدا في موسم 63 سقط الاهلى أمام الترام فى آخر مواسمه بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمع بينهما فى الأسبوع الرابع للمجموعة الاولى، بإستاد الاسكندرية ، وشهدت المباراة احراز الراحل محمود الجوهري هدفه الأخير في مسيرته الكروية.

ازمه الاهلى والترام

عام 1954 وقعت ازمه كبيرة فى بطوله الدورى ، بعدما حقق الأهلي الفوز علي الترام بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى الاسبوع السادس عشر وسط 25 الف متفرج، ويحتج لاعبو الترام ويرفضوا استئناف المباراة ، فاطلق حسين امام صفارته معلنا نهايتها ، ويقرر اتحاد الكرة اعاده المباراة فى طنطا بدون جمهور، وايقاف طلعت عبد الحميد لاعب الأهلي وتونى لاعب الترام لنهايه الموسم ، ليعلن الأهلي انسحابه من الدوري اعتراضا علي إيقاف لاعبه لنهاية الموس ، وتراجع اتحاد الكرة واوقف اللاعب اسبوعين فقط، ولكن الأهلي لم يتراجع عن قراره الا عقب تهديد اتحاد الكرة له بالهبوط للقسم الثاني قبل ان يتم الغاء الدوري هذا الموسم بسبب تلك المشكلة رغم تراجع الأهلي عن قراره.