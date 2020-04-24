شكرا لقرائتكم 113 سنة يا أهلي.. مراحل تطور القميص الأحمر.. البداية بلون علم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل النادى الأهلى اليوم الجمعة بذكرى مرور 113 سنة على تأسيسه ، والذي تأسس تحت اسم النادى الأهلى للرياضة البدنية فى عام 1907 داخل مدينة القاهرة، قبل أن يصبح أعرق الأندية الإفريقية والأكث تحقيقا للبطولات ، وينال لقب نادي القرن الإفريقي.

وشهد قميص الأهلي مراحل كثيرة للتطور قبل الوصل للشكل الحالي، بدءا من اللونين الأبيض والأحمر والذي يرمز إلى علم مصر في تلك الحقبة، ثم النصف أحمر والنصف أبيض، قبل أن يتم الاستقرار على اللون الأحمر لشكل القميص بالكامل.

وشهدت أطقم الفرق الرياضية فى مصر تطورا كبيرا، فى مستوى الخامات والتصميم والحقوق الإعلانية، ففى الوقت الذى كان قميص الفرق الرياضية مجرد واجهة لفريق الكرة فى المنافسات بحيث يختار كل فريق اللون الذى يروق لمسئوليه ويكون اختيار اللون الرسمى حسب الأهواء أو حسب التفاؤل فى ظل قناعة البعض بمبدأ التفاؤل والتشاؤم فى الألوان.

وحدث تطور بعدما استغلت الشركات قميص الفرق الرياضية كوسيلة دعاية متحركة، فى ظل اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور والمواطنين بمتابعة تلك الفرق، وما يعود بالنفع والربح على تلك الشركات التى تظفر بوضع إعلان لها على صدر قميص النادى، ولكن الأمر تطور أكثر ليشمل الإعلان وضع الإعلان على الصدر والظهر ثم بعد ذلك الأكتاف، قبل أن يتطور الأمر إلى وضع الإعلانات على السروال والجوارب الخاصة بلاعبى الفرق الرياضية، بجانب وضع شعار النادى والعلامة التجارية للفرقة المصنعة لقمصان الفرق الرياضية.

التغيرات فى شكل القميص تتوافق مع التطور الذى حدث منذ بداية القرن العشرين وحتى العقد الثانى من القرن الـ21، حيث تخللها تعديل فى الشكل الخارجى للقميص على مستوى الجسم بحيث تكون متناسقة ومجسمة مع عضلات جسم لاعب الكرة بعكس الحال عليها فى البدايات التى كانت يرتدى فيها لاعبى الكرة قمصان فضفاضة، ولكن يتحكم فى ذلك النهضة التى وصلت إليها شركة تصنيع الملابس من تطور تكنولوجى وأدوات فى تصنيع الملابس الرياضية.

ونستعرض مراحل تطور قميص الأهلي عبر تاريخه:

البداية مع الأهلى الذى ظهر لأول مرة بقميص مقلم باللونين الأحمر والأبيض عام 19011، وهو الذي كان يرمز إلى لون علم مصر في ذلك الوقت، وكان القميص بدون شعار أو علامة تجارية للشركة المصنعة بل كان يحتوى على اللونين الخاصين به ومعه السروال "الشورت" الأسود.

أول وضع علامة تجارية

وكان وضع أول علامة تجارية لشركة تصنيع ملابس رياضية على قميص الأهلى فى الطقم، الذى ظهر به لاعبو الأهلى فى السابع من يناير لعام 1915، حيث ظهر فريق الأهلى مرتديا القميص الذى يجمع اللونين الأحمر والأبيض وعليه علامة شركة "NSC" والتى كانت توضع على اليسار من صدر قميص الأهلى.

الأهلي عام 1978 مع أول إعلان وبرعاية شركة أمبرو

الأهلى وارتداء القميص الأبيض

الغريب فى الأمر أن الأهلى كان يرتدى اللون الأبيض كزى بديل للون الأحمر حال خوض مباراة خارج أرضه فى عام 1922، قبل أن يعدل عن ذلك بعدما اعتمد غريمه الزمالك اللون الأبيض كلون أساسى له، ولجأ الأحمر إلى المفاضلة ما بين اللونين الأخضر والأزرق ليكون لون الزى الاحتياطى له تعويضا عن الأبيض.

الأهلي باللون الأبيض عام 1922

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الفانلة الحمراء بخبخطوط بيضاء

فى واقعة طريفة ارتدى الأهلى فى بعض الفترات القميص الأحمر بخطين بيض على قلب القميص والذى ظهر عليه فى كأس السلطان عام 1935 ضد الاتحاد السكندرى والذى توج به الأهلى، وهو اللون المعاكس للون قميص الزمالك، الذى يعتمد على اللون الأبيض بخطين حمر على الصدر، قبل أن يعدل الأهلى عن الأمر فيما بعد لعدم حدوث تشابه مع غريمه التقليدى.



الأهلي عام 1935 أحمر بخطين بيض

الاستغناء عن الخطين البيض

شهدت فترة الأربعينات استغناء الأهلى عن اللون الأبيض فى قميصه سواء فى القميص "المقلم" أحمر مع أبيض أو الخطين البيض الموجودين فى صدر القميص، ويختار اللون الأحمر الكامل ومعه الشورت الأبيض، وتم اعتماده كلون أساسى للأهلى حتى الآن.



الأهلي في فترة الخمسينات

بداية وضع العلى قميص شعار الأهلي

لم تشهد فترة الخمسينات أية تطور على قميص الأهلى بخلاف وضع شعار النادى على صدر القميص وهو شعار النسر الخاص بالنادى الأحمر والذى ظهر به الفريق الأحمر عام 1950، وكان الفريق يضم عددا من رموز القلعة الحمراء فى مقدمتهم الراحل صالح سليم أيقونة الأهلى الخالدة والراحل عادل هيكل، الذى وافته المنية مؤخراً باعتباره أحد عمالقة حراسة المرمى فى مصر.

الأهلي عام 1950 مرحلة وضع شعار النادي

اختفاء الشعار مجدداً

عاد قميص الأهلى لحذف شعاره من على القميص ويظهر بدون أية بصمة خلال فترة الستينات والسبعينات وهى الفترة، التى غاب فيها الاهتمام بزى القميص فى ظل الحالة العامة للانشغال بظروف البلد، التى كانت تعيش حالة من الحروب مع العدو الإسرائيلى.

الأهلي في السبعينات

أول إعلان على قميص الأهلى

مع بداية موسم 1978/1979، ظهر أول إعلان على قميص متمثلاً فى توكيل (Mansour Chevorlet ) الخاص بالسيارات ليصبح للأهلى الريادة والسبق فى جلب شركات لرعاية قميص الفريق قبل أن يسارع الغريم التقليدى الزمالك بالتعاقد مع شركة (Renault ) للسيارات الفرنسية، ثم تعاقد الأهلى مع شركة EMPRO العالمية لإنتاج قمصان الفريق، وهى الشركة التى سترعى قميص الأهلى فى الفترة القادمة خلفا لشركة سبورتا السعودية التى فسخت عقدها مع الإدارة الحمراء منذ فترة، وتغير اسم الراعى على قميص الأهلى من منصور شيفروليه إلى شركة المياه الغازية "أولد سبايس، قبل أن ترعى شركة "بوما" الألمانية موسم 1979 / 1980، وهو القميص الذى كان يوضع على صدره إعلان شركة ناشيونال المحلية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، وكان من أبرز نجوم الأهلى وقتها ثابت البطل ومصطفى يونس ومجدى عبد الغنى وحسام البدرى وماهر همام ووكريا ناصف وربيع ياسين.



الأهلي عام 1978 مع أول إعلان وبرعاية شركةة أمبرو

تغير راعى القميص الأحمر

تغير قميص الأهلى من فترة الثمانيات وحتى نهاية القرن العشرين ما بين شركات أديداس وبوما الألمانيتين وأمبرو الإنجليزية ونهضة مصر المحلية، وظل إعلان شركة المياه الغازية "كوكاكولا" باقيا على صدر قميص الأهلى، حيث كانت البداية مع بوما ثم أديدادس وعودة إلى بوما ثم أمبرو وبعد يعود إلى أديداس ثم نهضة مصر، قبل أن يعود مجدداً إلى أديداس التى استمر حتى بداية الألفية الثالثة والتى ظهر فيها الأهلى بقميص "نايك" فى 2001، ومعها إعلان شركة الهواتف المحمولة "CLICK"، واستمرت شركة نايك حتى عام 2005، التى عاد فيها الأهلى إلى شركة بوما واستمرت معه حتى عام 2010، وبعدها بدأ الأهلى عهد جديد مع أديداس استمر حتى 2014، قبل أن يتم التعاقد مع شركة سبورتا السعودية وتستمر حتى العام الحالى 2018 ويعود الأهلى إلى الشركة الإنجليزية أمبرو.