شكرا لقرائتكم سعيد: أنا سبب نجاح مرتضى منصور بالانتخابات.. ومكنش فيه لعيبة وقت وجودي بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق حازم امام هو الوحيد الذي رحب بي بعد الانتقال للزمالك، ولكن باقي اللاعبين لم يكونوا متقبلين للوضع وقتها، مؤكدا أنه لعب ظروف صعبة

قال إبراهيم سعيد في برنامج " أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن مرتضى منصور أصبح رئيسا للزمالك بسببي باعتبار أن صفقة انتقالي من الأهلي للزمالك كانت صفقة مدوية وقتها ، كما أنني دعمته في الانتخابات، مؤكدا أنه لم يقصر في شيء خلال تواجده بالزمالك، والفترة التي كنت أتواجد بها لم يكن هناك لاعبين.

تابع: كان يتواجد بالفريق لاعبين مثل أحمد غانم سلطان وعمرو الصفتي ومحموود محمود وعبد الواحد السيد وقتها كان قد تعرض لإصابة كما أن حازم إمام لم يكن يشارك أساسيا ، ولم كن هناك لاعبين قادرين على مساعدة الفريق الأبيض أو عناصر قادرة على تحقيق البطولات، مشيرا إلى أنه عانى مشاكل مع كل مجالس الأندية التي تعاقبت على إدارة النادي بعد ذلك.

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يرى أن علاقه بجمهور الأهلي والزمالك جيدة ولكن جمهور الزمالك بشكل أكثر لأن جمهور الأهلي تصله بعض الأمور عني، مستبعدا فكرة دخول النادي الأهلي بالتأكيد على أنه لا يحب دخول مكان هو غير مرغوب فيه.

شدد على أنه بدأ صفحة جديدة مع الجميع منذ فترة طويلة، مشيرا غلى أنه لديه شجاعة الاعتذا لكل من أخطا في حقهم.