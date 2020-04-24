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تأجيل نهائي كأس ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب اجتماع عقد بالفيديو كونفرانس أن نهائي كأس ألمانيا لن يقام في الموعد المحدد من قبل يوم 23 مايو المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين.

يذكر أن المسابقة متوقفة حاليا في ضوء تفشي وباء فيروس ، علما بان مباريات الدور قبل النهائي لم تقام حتى الآن.

ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الموعد المحتمل لإقامة المباراة النهائية خاصة وأن كرة القدم الألمانية تسير ببطء نحو استئناف الدوري الألماني (بوندسليغا) بدون جمهور، على الأرجح خلال الشهر المقبل.

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