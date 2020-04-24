شكرا لقرائتكم تأجيل نهائي كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب اجتماع عقد بالفيديو كونفرانس أن نهائي كأس ألمانيا لن يقام في الموعد المحدد من قبل يوم 23 مايو المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين.
يذكر أن المسابقة متوقفة حاليا في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا، علما بان مباريات الدور قبل النهائي لم تقام حتى الآن.
ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الموعد المحتمل لإقامة المباراة النهائية خاصة وأن كرة القدم الألمانية تسير ببطء نحو استئناف الدوري الألماني (بوندسليغا) بدون جمهور، على الأرجح خلال الشهر المقبل.
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