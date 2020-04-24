شكرا لقرائتكم نيفيل يقرر الرحيل عن سيدات إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فيل نيفيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي للسيدات، يوم الجمعة، إنه سيترك منصبه عندما ينتهي تعاقده في صيف 2021.

وكان نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، ينوي قيادة المنتخب البريطاني في أولمبياد 2020 ثم بطولة أوروبا في 2021.

ولكن بعد تأجيل البطولتين لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، قرر نيفيل الرحيل في يوليو 2021.

وقالت سو كامبل، مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإنجليزي، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد: في ضوء تأثير الأحداث العالمية الحالية على الأجندة الرياضية ومن أجل مصلحة المنتخب الإنجليزي للسيدات توصل الطرفان لاتفاق أن أولويتنا المشتركة هي ضمان استمرارية تدريب المنتخب الإنجليزي استعداداً لليورو وتطلعاً لكأس العالم 2023.