شكرا لقرائتكم خبر عن صنع في مصر.. حكم ينهى مباراة ويعود لاستكمالها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الكرة المصرية بالعديد من المواقف والطرائف التي من الصعب أن تجدها في أي مكان آخر، سواء من الجماهير أو اللاعبين أو الحكام.

"صنع في مصر" تقرير يومى يرصد موقفا غريبا وطريفا في نفس الوقت، لا يتكرر كثيرا في ملاعب العالم، ولكن الملاعب المصرية قدمته للعالم موثقا إما بالصور أو الفيديو.

صنع في مصر

شهدت مباراة بتروجت والإنتاج الحربي فى الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز الموسم الماضى، واقعة فى غاية الغرابة، بطلها كان مبروك نبيل حكم المباراة فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

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الأخطاء التحكيمية هي جزء من متعة كرة القدم، هكذا يكون التعليق من جانب الخبراء تجاه الأخطاء الشائعة التى اعتادت عليها الجماهير، الأمر تخطى المتعة ليصبح شيئاً من النوادر أو الترفيه فى بطولة الدورى العام، بعدما سقط حكام الإيجيبشن ليج فى أخطاء كوميدية خلال المباريات. الحكام أحد أهم عناصر لعبة كرة القدم، وأول من يشار إليهم بأصابع الاتهام من جانب الفرق فى حالة الخسارة بالتحديد، ودائماً ما أثار الحكام جدلاً واسعاً بين الجماهير والخبراء بقراراتهم التى يضطرون لاتخاذها فى جزء من الثانية لاحتساب مخالفات المستطيل الأخضر

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