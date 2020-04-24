شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: التمر واللبن أهم شىء على مائدة إفطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، طقوسه خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً أنه لا يتنازل عن التمر واللبن على مائدة الإفطار فى الشهر الكريم قبل أداء الصلاة، وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أهم شىء فى رمضان وجود التمر واللبن على المائدة الشهر الكريم حيث لابد أن أكسر صيامى عليه قبل أداء صلاة المغرب".

وعن طقوسه خلال شهر رمضان يقول مدير الكرة بالاسماعيلى، "منذ وفاة والدتى أصبحت أقضى أول أيام رمضان برفقة أسرتى الصغيرة، واليوم سيحضر ابنى وزوجته وابنتى وزوجها وطلبت من زوجتى إعداد المحشى والملوخية بينما طلب الأولاد وجود الأرز بالخلطة".

فى سياق مختلف، حذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة الإفراط فى تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا لزيادة أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى فى وقت لاحق .

ووجه الفرنسى جوميز تحذيرا لأى لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا على أنه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.

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وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.