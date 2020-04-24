شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم سعيد يكشف حكاية أزمة "المايونيز" مع محمد عمارة وخطف طعام العروسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن علاقته بمسئولى القلعة الحمراء جيدة، موضحا أنه التقى محمود الخطيب وحسن حمدى وعدلى القيعى من قبل وتعاملوا معه بشكل لائق، وأنه قضى 8 سنوات بالأهلي.

وأضاف إبراهيم سعيد ، فى برنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، من الصعب العودة للأهلى للعمل سواء مدربا أو إداريا، مشيراً إلى أن أحمد حسن وهانى رمزى ومحمد عمارة لم يكونوا متقبلين تعاملى معهم لأنهم كانوا يرونى لاعبا صغير السن ولابد أن أتعامل معهم من هذا المنطق، باعتبارهم لاعبين كبار فى صفوف المنتخب، لذا ضغطوا على محمود الجوهرى والذى استبعدنى من المشاركة فى أمم أفريقيا، كاشفاً أنه دخل فى صدام مع محمد عمارة بسبب "المايونيز" خلال التواجد فى الجزائر.

وأوضح إبراهيم سعيد أنه تحصل على وجبة الغداء الخاصة بأحد العروسين خلال أحد معسكرات المنتخب فى القاهرة، ووزعها على اللاعبين، وهو ما دفع الراحل محمود الجوهرى للتعصب بشدة وتكسير باب الغرفة الخاصة بى داخل الفندق، مشيراً إلى أنه تم ترحيله من مالى بسبب السهر مع أحمد صلاح حسنى فى فندق إقامة المنتخب.

وشدد على أنه كان فى قمة تركيزه مع المنتخب الوطنى تحت قيادة حسن شحاتة، حيث إن المعلم كان طوق نجاة بالنسبة له، وتعرض لانتقادات بسبب ضمه لصفوف الفراعنة رغم الانتقادات التى وجهت إليه بسبب الإقدام على تلك الخطوة، مشيراً إلى أنه اتفق مع حسن شحاتة على عدم تسديد ركلات جزاء خلال المشاركة فى أمم افريقيا، وكذلك اتفق معه على أن يكون آخر تبديل له لذا ادعى الإصابة فى نهاية المباراة من أجل الخروج، كما أن عبد الحليم على أهدر ركلة جزاء وقتها، على حد قوله.