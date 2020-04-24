شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى تأسيس الأهلى.. هل تعلم أول "طلعة" أفريقية للأحمر وصاحب أول هدف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الملايين من الأهلاوية اليوم، الجمعة، بمرور 113 عاماً على تأسيس النادى، وهو الحدث الأهم لملايين الأهلاوية فى مصر وخارجها، وحقق النادى الأهلى مسيرة رائعة من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية وبعدما تفوق الأحمر قارياً استحق الحصول على لقب نادى القرن فى أفريقيا.

وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، نسترجع ظهور الأهلى على ساحة كرة القدم الأفريقية للمرة الأولى، وكان هذا من خلال دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 1976 وفى يوم 29 مايو كانت أولى مواجهاتة الأفريقية أمام نادى مولودية الجزائر فى دورالـ32 وخسر ذهاباً بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفى القاهرة فاز بهدف وحيد وكان أول هدف للنادى الأهلى فى بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه النجم محمود الخطيب وودع الأهلى البطولة مبكراً.

أول اجتماع لمجلس الأهلي عُقد فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيرًا.

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فكرة تأسيس الأهلى اكتملت فى رأس عمربك لطفى عندما تقابل يوم 8 أبريل 1907 مع أصدقائه من الوطنيين المصريين، عبد الخالق ثروت باشا، حسين رشدى باشا، محمد محمود باشا، إسماعيل سرى باشا، أمين سامى بك، إدريس راغب بك، عزيز عزت بك، عمر سلطان بك، الذين وافقوه على الفكرة وتحمسوا لها، وضموا إليهم الإنجليزى مستر متشيل أنس وكيل وزارة المالية ليسهل لهم استخراج أوراق تأسيس النادى والحصول على أرضه، وتحدد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة العليا فى 24 أبريل 1907.

وفى هذا الاجتماع تشكلت لجنة النادى الأهلى للألعاب الرياضية برئاسة مستر متشيل أنس وبعضوية إدريس راغب بك، وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيراً لها، وبدأ العمل.

قررت اللجنة فى 26 مايو 1907 تأسيس شركة مساهمة برأسمال 5000 جنيه لتأسيس النادي، وفى 19 يونيو 1907 تسلم المؤسسون أرض النادى من مصلحة أملاك الدولة، وكانت مساحتها أربعة أفدنة وثمانية قراريط وسبعة عشر سهمًا. حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزى قدره قرش صاغ واحد سنويًا ولمدة عشر سنوات.. وكانت هذه الأرض هى اللبنة الأولى التى رسمت عليها خريطة النادى الأهلي.. وبدأ العمل فى بناء النادي.