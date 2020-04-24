شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: "أيوة أنا مجنون".. والأهلي صنع نجوميتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق نفسه بأنه لاعب كرة مجنون، ولكن حاول الإقدام على تصرفات جديدة والبعض لم يتقبلها وقت وجوده فى الملاعب، بينما يقوم بها البعض حاليا.

وقال إبراهيم سعى فى برنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، لم أكن مغرورا ولكنى أعترف بأننى كنت مجنون، مشدداً على أن الأهلى هو بيته ومن صنع نجومية إبراهيم سعيد، وجعل الناس تعرفه ويصبح نجما.

وأضاف إبراهيم سعيد، "لو استمريت فى الأهلى لكانت مسيرتى مع الكرة تغيرت تماما وكنت فى مكان آخر، ولكن كانت هناك مشاكل مع إدارة الأهلي"، مشيراً إلى أن الراحل صالح سليم من حثه للعودة إلى الأهلى وقت الاحتراف.

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وأوضح سعيد أنه لم يحقق بطولات فى أى مكان بعكس الأهلي، حيث انتقل للزمالك فى فترة كان يمر بها بحالة عدم استقرار وتعامل خلال تلك الفترة بميت عقبة مع 3 رؤساء أندية بخلاف وجود غرامة الأهلى التى تم توقيعها على ووضعته فى مأزق.

وأكد إبراهيم سعيد أن مرتضى منصور كان موافقا على انضمامه للزمالك ولكن حسام حسن من تحفظ على عودته للملاعب، رغم أنه كان قد وصل لمرحلة عالية من الاستعداد البدني، مشددا على أن رفض قيده بالزمالك كانت أسوأ فترة فى حياتي، ولكن يحسب للزمالك أنهم فتحوا له الباب للعودة إلى الملاعب.

وحمّل إبراهيم سعيد الظروف فى الوقوف ضده بالملاعب، قائلا، "أنا مش هقول إنى ملاك، ولكن فى الظروف اللى كنت فيها كان فيه انطباع متاخد عني، وممكن مكونش حققت حاجات كتير، ولكن مازال الناس تفتكر جهدى داخل الملعب"، موضحا أنه لا يزال وجود حب واحترام مع كل جماهير الكرة المصرية لأنه مع عنصر الزمن والوقت لم يعد له عداء مع جماهيرأى نادٍ.