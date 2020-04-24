شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوى" سويسرية تطمئن الأهلي فى قضية كهربا بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن موقف النادى قوى وسليم بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، وأكد المحامى السويسرى لإدارة الأهلى أنه يتابع الملف أولا بأول لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ويرى أن الأهلى لن يتعرض لعقوبات قاسية من "فيفا" كما تردد مؤخراً.

ويتابع مونتييرى هذه القضية بشكل قوى فى الفيفا وأكد لمسئولى الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم وقوى فى هذا الصراع، بعدما سبق وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التى سبق وتقدم بها نادى الزمالك ضد الأهلى وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

وجاء رد الأهلى بعدما النادى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى، وقال الزمالك فى شكواه إن الأهلى حرض اللاعب على الرحيل من الزمالك بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الأهلى فى رده على الفيفا أن النادى بعيد تماماً عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد، وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.