شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي يستقبل شهر رمضان بأدعية "السديس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، شهر رمضان المبارك بالأدعية والابتهالات الدينية، لعبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي.

ونشر بادجي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، لمجموعة من الأدعية الخاصة بالشهر الفضيل لعبد الرجمن السديس.

وضع مسئولو النادى الأهلى خطة الطوارئ فى ملف اللاعبين الأجانب، حال تنفيذ اتحاد الكرة قراره بتقليص عددهم عن 4 لاعبين، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى، وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أبلغ إدارة الأهلى أنه حال تقليص عدد الأجانب لـ3 فقط، فى الوقت الذى يوجد فيه 6 أجانب على قوة الفريق فأنه سيتمسك بالثلاثى التونسى على معلول والمالى اليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي، فيما سيوافق على تسويق كل من الأنجولي جيرالدو والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

وجدد النيجيرى أجايى والتونسي علي معلول عقديمها مؤخراً مع الأهلي، فيما يقدم أليو ديانج مستوى رائع مع الفريق، في الوقت الذي سيكون تسويق اليو بادجي بشكل اضطراري، خاصة أن النادى تعاقد معه في الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن الجهاز الفني يرى استحالة التفريط في أياً من الثلاثي أجاي ومعلول وديانج، ويحاول مسئولو الأهلي بكل قوة اثناء اتحاد الكرة عن قرارة بخصوص الأجانب مدعوماً بعدد من الأندية الأخرى التي تعيش نفس الازمة ومن ضمنها الزمالك الذي يوجد على قوته 7 لاعبين أجانب.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).