شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ضمن المرشحين لقائمة أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها ٢٠ أغسطس المقبل .

ويترشح وائل جمعة على منصب العضوية ضمن قائمة هانى ابو ريدة المرشح للرئاسة، خاصة بعدما خاض جمعة التجربة فى الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب أبو ريدة فى اختيار قائمة تضم وجوها جديدة وشبابية بالإضافة إلى عدد معين من أصحاب الخبرات فى قائمته .

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد كشف أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة وأن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.

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من ناحية أخرى أكد محمد فضل، أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدورى سنكون جاهزين، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدورى حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

تابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.