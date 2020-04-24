شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحتفل بذكرى تأسيس القلعة الحمراء: 113 سنة اهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم رمضان صبحى نجم النادى الأهلي وقائد المنتخب الأولمبى، إلى كوكبة النجوم الذين يحتفلون بالذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، ونشر رمضان صبحي صورة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وهو يرتدي تيشرت النادي الأهلي خلال مشاركته بأحد مباريات القلعة الحمراء، وهنأ فريقه بذكراه السنوية مع وضه نسر الأهلي قائلا: " ١١٣ سنة اهلي".



رمضان صبحي يحتفل بالاهلى

وعلى جانب آخر، قرر محمود الخطيب رئيس الندي عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق في غضون الأيام المقبلة من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء في الأهلي أو العودة لأوربا عقب إنتهاء فترة إستعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي وتأتي جلسة الخطيب المرتقبة مع اللاعب في ظل غموض موقف اللاعب بشأن البقاء في القلعة الحمراء.

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وينوي رئيس الاهلي إنهاء هذا الأمر لأن موقف رمضان سيترتب عليه صفقات أخري قد يُبرمها النادي حال رحيل اللاعب أمام في حالة بقاؤه فقد تختلف رؤية الأهلي بشأن بعض الصفقات .

ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم موقف رمضان صبحى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن مستقبل اللاعب، ففى الوقت الذى أعلن فيه اللاعب عبر تصريحات تليفزيونية مؤخراً أنه يرغب فى الرحيل واستكمال التجربة الاحترافية بأوروبا خرجت تقارير أخرى تؤكد أن أزمة "كورونا" قد تكون سبباً فى تراجع أسهم اللاعب فى العودة لأوروبا وستُجبره على البقاء فى الأهلى.

كان الأهلى قد تراجع عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، حيث طلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن ضم اللاعب قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية بعدما قرر هيدرسفيلد تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى.