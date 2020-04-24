شكرا لقرائتكم خبر عن "113 سنة أهلى انجازات".. شوف رسائل عشاق القلعة الحمراء فى ذكرى تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واكبت احتفالات النادي الأهلي بذكرى تأسيسه الـ 113 حالة من الحب والتفاعل من عشاقه في مصر والوطن العربي، فتسابق نجوم الرياضة في توجيه التهنئة للقلعة الحمراء كما بادر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على توجيه التهنئة لنادي القرن في الساعات الأولى من اعلان الاحتفال، ويمتلك الأهلي تاريخا حافلا من البطولات المحلية والقارية تجعله يتربع على عرش القارة السمراء بفارق كبير عن منافسيه.



هاشتاج ذكرى تأسيس الاهلى

وتفاعلا مع هذه المناسبة الرياضية، تصدر هاشتاج "113 سنه أهلي انجازات" ترنيد "تويتر" الأول في مصر، خلال الساعات الماضية، وتفاعل عشاقه مع المناسبة الكبيرة بعبارات الدعم وصور نجوم الفريق الكبار عبر تاريخه، فقال مغرد: " حبك ورث بيتقسم علي ملايين مهما كان السن ومهما كان الدين 113سنه اهلي".



جانب من تغريدات الهاشتاج



هاشتاج ال113 سنة على تأسيس الاهلى

وتوالت التغريدات في الهاشتاج، فهنأ مغرد ناديه بصورة لعلم الأهلي قائلا: " كل سنه وانت اعظم نادي في الكون"، ومغرد آخر: " نحتفل اليوم بذكرى تأسيس المنظومة الأكثر رقي ونجاحًا وثباتًا، نحتفل بنادينا العريق العظيم، ١١٣ سنه بطولات ونجاح وسيطرة ورعب وهيمنه،113 سنه كبرياء وشموخ وعز وفخر، 113 سنه على من شدد قبضته على بلدته والقارة بأكملها، كل عام وأنت فخرنا".



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ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.



الاحتفال بذكرى تأسيس الاهلى



تغريدات هاشتاج الاهلى

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.