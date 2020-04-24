شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يتغزل فى الأهلى بعيد ميلاده الـ 113: أعظم نادٍ بالكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، فى القلعة الحمراء، احتفالا بذكرى التأسيس رقم 113 حيث تأسس الأهلى فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم الجمعة، مرور 113 عامًا على التأسيس.

ونشر الحضرى صورة نسر الأهلى عبر صفحته الرسمية على تويتر، وعلق قائلا، "113 سنة من الإنجازات.. أعظم نادٍ فى الكون".

ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

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على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

كما نشرت صفحة الأهلى على فيس بوك فيديو لاستعرض الأهداف الحاسمة فى التتويج ببطولات الفريق الأحمر، مع كلمة افتتاحية لمحمود الخطيب رئيس النادي، متحدثاً عن شخصية وروح البطل فى قلعة الجزيرة.

وعلقت صفحة الأهلي على الفيديو، "صباح الخير نحتفل اليوم بمرور 113 سنة على نادينا الحبيب 113 سنة من الإنجازات 113 سنة من البطولات كل عام وأنت زين النوادي".