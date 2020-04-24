شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متغيرات في الأهلي مع فايلر بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مسألة تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع فريقه مسألة وقت، بعدما أبدى الطرفان مرونة كبيرة فى تمديد الارتباط لمدة موسم آخر على الأقل، خاصة بعد نجاح المدرب السويسرى فى تطوير أداء الفريق بشكل كبير.

ورحب فايلر بتجديد عقده مع الأهلى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد، ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي، ولا تقيم أسرة فايلر معه فى القاهرة، حيث تأتى لزيارته على فترات متباعدة من سويسرا، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى بقاء أسرته معه فى مصر عند التجديد للأهلى، وهو ما سيتم حسمه عقب عودة النشاط واستئناف حركة الطيران.

ومن المقرر أن تشهد ولاية فايلر القادمة مع الأهلى، بعد تجديد عقده بشكل رسمى، عدداً من المتغيرات، أبرزها إضافة عنصر جديد لجهازه المعاون.

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محمود الخطيب، أنه سيكون بحاجة لخدمات عنصر إضافى آخر، فى الوقت الذى لم يُحدد طبيعة عمله فى الوقت الحالى تاركاً الأمر لبعد تجديد عقده بشكل رسمي، والأمر الثانى الذى سيتغير هو رفع راتب الجهاز الفنى من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً، والأمر الثالث هو رغبة فايلر فى إجراء عدد من التغييرات على مستوى الجهاز الإداري، فى الوقت الذى ارتفعت أسهم خالد بيبو عضو لجنة التخطيط فى التواجد داخل الجهاز الإدارى الأحمر فى الموسم الجديد.