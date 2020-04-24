شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربي الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربى كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات فى إحدى الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى، وقالت سحر عبد الحق إن الهدف من المعايشات الخارجيه الارتقاء بمستوى اللعبة من خلال إطلاع المدربين على كل ماهو جديد فى مجال التدريب .

وأضافت المشرف العام على الكرة النسائية أن الموسم الحالى شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجى لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة على مستوى الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخرى بالتعاون مع المعهد الثقافى البريطانى وان الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروى .

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من ناحية أخرى، تدرس سحر عبد الحق فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادٍ بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى ..

ياتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما اكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد إقامة دورى الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة فى الدورى العام خاصة وأنها تسعى للتواصل مع الأندية الكبيرة فى مقدمتهم الاهلى والزمالك من أجل المشاركة فى الدورى العام للكرة النسائية الدرجة الأولى والناشئين .