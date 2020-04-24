شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما آخر تطورات ملف تجديد عقد فايلر مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تفرض تقضية تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وخارجها، فرغم تجميد النشاط الرياضي فى العالم كله جراء جائحة كورونا، إلا أن ملايين الأهلاوية يستفسرون دائماً عن تجديد عقد فايلر لرغبة الجماهير فى بقاء المدرب مع الفريق بسبب نجاحه فى مهمته قبل تجميد النشاط الرياضي.. فى السطور التالية نُلقى الضوء على تطورات تجديد عقد فايلر.

س: ما هى آخر تطورات تجديد عقد فايلر؟

ج: هناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهذا ما كشف عنه شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادى منذ أيام، وقال إن هذا الأمر محسوم، وهناك اتفاق على التجديد وسيتم حسم هذا الملف خلال الفترة القليلة المقبلة.

س: هذا يُعني أن رينيه لا توجد لديه مشاكل فى التجديد؟

ج: لا .. فالمدرب السويسري رحّب بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقده.

س: هل هناك أمور ساهمت فى تأجيل إعلان تجديد عقد فايلر بخلاف تجميد النشاط؟

ج: هى نقطة بسيطة تتمثل فى رغبة فايلر فى استطلاع رأي زوجته التى تقيم فى سويسرا بشأن التجديد، لأن هذا القرار سيتطلب منها الحضور إلى القاهرة والإقامة فيها، وهو ما سيحسمه المدير الفنى عندما يتشاور مع زوجته ويلتقى بها ولكن بعد رفع الحظر عن الطيران والسفر لها أو حضورها إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه النقطة، وقد يتم حسمها "هاتفياً" إذا زادت فترة حظر الطيران ولم يلتق فايلر زوجته.

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س: وماذا عن شروط تجديد فايلر؟

ج: لا توجد شروط، فالاهلي استقر على رفع راتب رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

س: ماذا عن مدة العقد الجديد بين الأهلي وفايلر؟

ج: من المقرر تجديد عقد فايلر لمدة موسم آخر بخلاف الموسم المقبل، ليستمر المدرب السويسري مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى، وترى إدارة الأهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن، فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى (نسخة 2020) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا .