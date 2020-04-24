شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي ضيف أولى حلقات برنامج "النجوم فى رمضان" بإذاعة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إذاعة الشباب والرياضة بعد غد، الأحد، ثالث أيام شهر رمضان المُعظّم، بث برنامجها السنوى "النجوم فى رمضان"، والذى سيُذاع من الأحد للخميس من الثالثة وحتى السادسة قبل الإفطار، ويستعرض حكايات وأخبار الكرة ويستضيف كل حلقة نجما جديدا .

ويحل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ضيف أولى حلقات البرنامج بعد غد، ويتحدث عن ملفات كثيرة واستعدادات مصر لاستضافة كبرى المنافسات الرياضية مستقبلا بخلاف ذكرياته الرمضانية .

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وتُجهز إذاعة الشباب والرياضة مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة من أجل استضافتهم فى البرنامج السنوى للحديث عن ذكرياتهم الرمضانية وكثير من الملفات الرياضية التى تفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية.

البرنامج من تقديم نجلاء عبد البر ومحمد الليثى وريهام سويلم ويرأس تحرير البرنامج وليد قاسم .

من ناحية أخرى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الإذاعة المصرية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، لعمل المسابقة الإذاعية الدرامية تفصيل التفاصيل "2" لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى ومن المقرر بثها على إذاعة الشباب والرياضة يوميا فى الساعة 12:20 ظهرا خلال شهر رمضان، وتلقى الضوء فى 30 يوم عن 30 مهنة، وسوف يمنح 1000 جنيه لفائز يوميا مقدمه من البرنامج، وستكون المسابقة فى شكل عمل درامى إذاعى، بطولة الفنانة انتصار والفنان رضا إدريس ومجموعة من الممثلين الشباب.