شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك "سوبر" قبل توقف كورونا.. تعرف على حكاية 13 بطولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الكثير من النجاحات فى الفترة الأخيرة قبل تعليق منافسات كرة القدم، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا، حيث نجح الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، فيما تأهل إلى منافسات دور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

وبتتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى رفع رصيده إلى 13 بطولة إفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” حكاية 13 بطولة أفريقية حققها الأبيض فى تاريخه..

- 5 بطولات فى دورى أبطال أفريقيا

توج الزمالك ببطولة دورى أبطال إفريقيا 5 مرات فى تاريخه، من أصل 22 مشاركة له آخرها النسخة الجارية، بدايتها كانت عام 1984، عندما حقق اللقب الأول فى تاريخه على حساب شوتينج ستار النيجيرى.

ثم حقق الفوز للمرة الثانية باللقب على حساب أفريكا سبورت بطل كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية عام 1978.

فيما توج الزمالك باللقب الثالث بدورى أبطال أفريقيا فى تاريخه على حساب أشانتى كوتوكو الغانى، عام 1993، بركلات الجزاء الترجيحية.

وللمرة الرابعة فى تاريخه توج الزمالك ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب شوتينج ستار النيجيرى للمرة الثانية فى تاريخ مواجهات الفريقين، عام 1996، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأخيرًا توج الزمالك بخامس بطولاته بدورى الأبطال وللمرة الأخيرة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى عام 2002، بهدف دون رد.

- 4 بطولات فى السوبر الأفريقى

توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى 4 مرات من قبل، من أصل 5 مشاركات فى البطولة، وكانت البداية على حساب الأهلى عام 1994، حيث أقيمت المباراة بين الأبيض باعتباره فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والأحمر بصفته فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عن العام نفسه، وهى النسخة الأولى التى ضمت فريقين من نفس البلد للمرة الأولى.

وتفوق الزمالك بهدف دون رد أحرزه أيمن منصور فى الدقيقة الـ 86 من زمن المباراة، التى أقيمت على ملعب البنك الوطنى الأول بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

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كما نجح أبناء ميت عقبة فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب المقاولون العرب عام 1997 حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة الدولى، وانتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

فيما توج بالسوبر الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، على حساب الوداد المغربى عام 2003، حيث شارك الأبيض فى البطولة بصفته حاملاً للقب بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، فيما شارك الفريق المغربى بصفته بطلاً لكأس الكؤوس الأفريقية عن العام ذاته.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب للمرة الثالثة والأخيرة فى تاريخه.

وأخيرًا توج الزمالك بلقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، شهر فبراير الماضى.

- بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه

حقق الزمالك بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، فى العام الماضى، وتحديدًا يوم 23 من شهر رمضان العام الماضى، حيث توج الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، ليعود الزمالك بهذه البطولة لمنصات التتويج الكونفدرالية بعد غياب 16 سنة.

- بطولة أبطال الكأس مرة فى تاريخه

كانت أولى مشاركات الزمالك فى بطولة أبطال الكأس عام 1976 وتوج بها مرة واحدة فى تاريخه من أصل 4 مشاركات له فى البطولة بمسماها القديم، وكانت عام 2000، أمام كانون ياوندى بطل الكاميرون.

- 2 بطولة الأفروآسيوية فى تاريخ الزمالك

توج الزمالك ببطولة كأس الأفروآسيوية، مرتين فى تاريخه، الأولى عام 1988 على حساب فوركراوا إليكتريك اليابانى.

وفى المرة الثانية توج الزمالك باللقب عام 1997، على حساب بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية.